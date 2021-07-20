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Рязанcкая академия единоборств потратит три миллиона на покупку минивэна
Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Источник финансирования — «Средства, полученные при осуществлении приносящей доход деятельности».

Рязанская спортивная школа олимпийского резерва «Академия единоборств» объявила тендер на покупку автомобиля за три миллиона 85 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

На эту сумму планируется покупка нового семиместного минивэна.

Источник финансирования — «Средства, полученные при осуществлении приносящей доход деятельности».