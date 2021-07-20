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Рязанцев предупредили о жаре
Рязанцев предупредили, что 20 и 21 июля на территории Рязанской области сохранится жара до +30 градусов.

Рязанцев предупредили о жаре. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального МЧС.

Филиал «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщил, что 20 и 21 июля на территории Рязанской области сохранится жара до +30 градусов.

Рязанцев попросили воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области сохранится высокая пожарная опасность 5 класса.