Рязанцев предупредили о жаре
Рязанцев предупредили, что 20 и 21 июля на территории Рязанской области сохранится жара до +30 градусов.
Рязанцев предупредили о жаре. Метеопредупреждение
Филиал «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщил, что 20 и 21 июля на территории Рязанской области сохранится жара до +30 градусов.
Рязанцев попросили воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области сохранится высокая пожарная опасность 5 класса.