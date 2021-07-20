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Россиянам рассказали последствия отказа от второго компонента вакцины против COVID-19
Часть людей делают лишь первый компонент вакцины, а на вторую прививку просто не являются. Эксперт рассказал, чем это может грозить.

Россиянам рассказали, чем грозит отказ от второго компонента вакцины против COVID-19. Соответствующее заявление сделал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с радио Sputnik.

По его словам, некоторые россияне в ходе вакцинации против «ковида» получают лишь первую дозу препарата, а на вторую просто не являются. Он предположил, что такие люди делают прививку, чтобы от них «отвязались».

В результате этого, у таких граждан иммунный ответ формируется не в достаточной степени и люди остаются уязвимы.

«Это неправильно с точки зрения эпидемиологии. Прививка одним компонентом дает более слабый иммунитет», — сказал Алексей Аграновский.

По словам специалиста, для таких людей особенно опасен штамм «дельта».

«Дело в том, что штамм „дельта“ в высокой степени, но не полностью нейтрализуется антителами вакцины, которая делалась на „нулевой“ штамм, то есть уханьский. Вакцина была заточена под „нулевой“ вариант, и вот пришел „дельта“. Вакцина „Спутник V“ била „нулевой“ штамм на 90 и более процентов, а „дельту“ уже на 80 процентов. Это все равно много, но уже не 95 процентов», — отметил профессор кафедры вирусологии.

По словам Алексея Аграновского, чтобы получить максимально возможную защиту, надо вакцинироваться по схеме и не пытаться импровизировать.