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Россиянам рассказали последствие «ковида», которое может остаться навсегда
Об этом предупредил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что, переболевшие COVID-19, могут испытывать «постковидный синдром» от трех месяцев и до конца жизни. Его слова приводят URA.RU.

«Очень часто у людей появляется так называемый постковидный синдром. Примерно у трех четвертей переболевших он длится от четырех до 12 недель, а у остальных — от 12 недель и до бесконечности», — пояснил медик.

Синдром имеет от 20 до 60 симптомов, среди которых слабость, головная, суставная и мышечная боль, проблемы со сном, ощущение тяжести в груди и неполного вдоха, а также депрессия, нарушение терморегуляции и снижение когнитивных функций.

Для быстрого восстановления специалист посоветовал увеличить физические нагрузки и почаще ходить.