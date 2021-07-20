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Прокуратура проверит обстоятельства отравления подростка парами битума в Старожиловском районе
Проверку организуют в связи с поступившей информацией о проведении реанимационных мероприятий 12-летнему подростку, который чуть не задохнулся в погребе при проведении работ с использованием битума.

Прокуратура проверит обстоятельства отравления подростка парами битума в Старожиловском районе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Проверку организуют в связи с поступившей информацией о проведении реанимационных мероприятий 12-летнему подростку, который чуть не задохнулся в погребе при проведении работ с использованием битума.

Напомним, инцидент произошел в деревне Муняково Старожиловского района. Подростка спас 30-летний рязанец.