Представитель МакSим рассказала о «сливах» о состоянии здоровья певицы

Она также отметила, что изменений в состоянии здоровья Марины Абросимовой нет.

Представитель МакSим Яна Богушевская рассказала о мифах и «сливах» информации, которые касаются состояния здоровья певицы. Ее слова во вторник, 20 июля, приводят РИА Новости .

«Больница большая, что-то может где-то услышали и обсуждают между собой. Не удивлюсь, если и с журналистами общаются. Но это точно не лечащие врачи Марины. У нас нет оснований не доверять врачам. С телефоном в реанимацию вообще нельзя заходить, да и если Марину кто-то сфотографирует, этого человека элементарно вычислят. Мы имеем дело с профессиональными врачами, которым даже в голову не придет этим заниматься», — сказала Яна Богушевская.

Она также подчеркнула, что большинство недостоверной информации идет не из больницы, а от желтой прессы.

Она также отметила, что изменений в состоянии здоровья МакSим нет.

Ранее о стабильной динамике заявила генеральный директор певицы.

Напомним, певица МакSим попала в больницу в середине июня. Позже артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. На очередном КТ у Марины Максимовой обнаружили признаки воспаления мозга и почек, а также полости в правом легком и проблемы с сердцем.