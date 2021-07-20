Председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин подвел итоги весенней сессии

В заключительном заседании принял участие губернатор Николай Любимов. Выступая перед депутатами, глава региона подчеркнул, что работа облдумы проходила в условиях пандемии и была выполнена ответственно и профессионально.

Во вторник, 20 июля, на заседании рязанской облдумы подвели итоги весенней сессии.

В заключительном заседании принял участие губернатор Николай Любимов. Выступая перед депутатами, глава региона подчеркнул, что работа облдумы проходила в условиях пандемии и была выполнена ответственно и профессионально.

«Особую ценность имеет ваша согласованная, эффективная работа, когда принимались социально значимые, необходимые для оперативной поддержки людей законы. Во многом благодаря вам удалось быстро добиться нужного результата: обеспечить помощь семьям с детьми, молодежи, старшему поколению, медработникам, оказавшимся в зоне риска, — аргументировал Николай Любимов. — При вашем активном участии найдены способы и средства поддержки экономики. Это позволило продолжить реализацию ряда инвестиционных проектов, модернизацию и техническое перевооружение ведущих предприятий региона».

Говоря о результатах законотворческой деятельности, председатель облдумы Аркадий Фомин отметил, что за отчетный период проведено девять заседаний, принято 56 законов.

«Мы приступили к реализации в региональном законодательстве норм Конституции, которые обеспечивают новые социальные гарантии. В начале этого года депутаты приняли закон об индексации всех социальных выплат. Напомню, что 28 видов региональных выплат не были проиндексированы. Теперь на эти цели в областном бюджете на 2021-2023 годы заложено около 20 миллионов рублей», — рассказал Аркадий Фомин.

Также глава регионального парламента акцентировал внимание на законодательном обеспечении социальной поддержки семей с детьми.

«В послании президента России есть поручение Федеральному собранию подготовить проект закона, направленный на поддержку российских семей. Законопроект был направлен в регионы, и мы его поддержали, — отметил он. — Теперь только в Рязанской области с 1 июля более восьми тысяч неполных малообеспеченных семей с детьми от 8 до 16 лет будут получать ежемесячные выплаты».

В числе законов, принятых в весеннюю сессию и имеющих большой общественный резонанс, Аркадий Фомин назвал закон о тишине, подчеркнув, что он был разработан по многочисленным обращениям граждан.

«Мы поднимали вопрос о необходимости данного закона на встрече губернатора с фракциями. Это ускорило поступление законопроекта в региональный парламент. Законопроект обсуждался с общественностью на расширенном заседании профильного комитета. Внесли ряд поправок, — напомнил парламентарий. — В законе отражены „периоды тишины“, определен перечень объектов, на которых обеспечивается тишина, а также действия, которые считаются нарушением тишины».

Председатель облдумы акцентировал внимание и на законах по поддержке экономики и субъектов малого и среднего бизнеса, несущих потери из-за ограничительных мер.

«Сегодня мы приняли внесенный губернатором законопроект по снижению налоговых ставок для малого и среднего бизнеса в сферах, где действуют коронавирусные ограничения. Мера поддержки распространяется и на пострадавшие из-за пандемии социально ориентированные некоммерческие организации. Кроме того, в три раза снижается ставка налога для предпринимателей, перешедших на упрощенную систему налогообложения в связи с отменой в 2021 году единого налога на вмененный доход. Это затронет около восьми тысяч субъектов малого и среднего бизнеса», — пояснил Аркадий Фомин.

Завершая выступление, Аркадий Фомин подчеркнул, что работа парламентариев продолжается в округах, им предстоит сосредоточиться на депутатском контроле строительства социальных объектов и объектов благоустройства. Кроме того, он попросил коллег в условиях сложной ситуации по коронавирусу продолжить работу с медицинскими организациями, мониторить обеспеченность лекарственными препаратами и ход прививочной кампании в округах.