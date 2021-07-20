Под Рязанью в Оке утонул 35-летний мужчина
Погибший пропал пару дней назад вблизи водоема. У рязанца осталась жена и трое детей.
В понедельник, 19 июля, из Оки вблизи села Пальное Рязанского района спасатели подняли из воды труп 35-летнего мужчины. Об этом сообщила старший следователь Рязанского МСО СУ СКР по области Ирина Корнеева.
Известно, что погибший мужчина был жителем села Вышгород. Он пропал пару дней назад вблизи водоема. У рязанца осталась жена и трое детей.
По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.