Любимов поручил провести «претензионную работу» на проблемных объектах благоустройства

Во вторник, 20 июля, на заседании регионального правительства Николай Любимов напомнил об активизации депутатского контроля за благоустройством общественных пространств. Соответствующее поручение губернатор дал на прошлом заседании, 13 июля.

Во вторник, 20 июля, на заседании регионального правительства Николай Любимов напомнил об активизации депутатского контроля за благоустройством общественных пространств. Соответствующее поручение губернатор дал на прошлом заседании, 13 июля.

Депутатам всех уровней совместно с представителями регионального министерства ТЭК и ЖКХ и главами местных администраций необходимо было в десятидневный срок провести контроль проблемных объектов и выяснить причины сдвигов сроков благоустройства по каждой общественной территории.

Губернатор сообщил, что за прошедшую неделю часть объектов уже проверена. Отчет с результатами проверки будет озвучен на следующем заседании правительства. Николай Любимов подчеркнул, что отчет должен содержать конкретные мероприятия по каждому объекту благоустройства, где сорваны сроки. По словам губернатора, на таких объектах необходимо провести «претензионную работу».

«Сейчас самое главное — устранить все недоработки по благоустройству в кратчайшие сроки. Здесь нужна оперативная работа с недобросовестными подрядчиками со стороны министерства ТЭК и ЖКХ, глав администраций, в первую очередь города Рязани, где объектов благоустройства больше, чем в других районах», — отметил Николай Любимов.

Также губернатор напомнил, что на каждый проблемный объект приедет лично посмотреть, что и как благоустроено.

«И главное — спрошу у людей, местных жителей, все ли их устраивает и выполнены ли те работы, о которых было заявлено», — сказал глава региона.