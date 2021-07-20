\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
27°
Срд, 21
25°
Чтв, 22
21°
ЦБ USD 74.49 0.14 21/07
ЦБ EUR 87.77 0.16 21/07
Нал. USD 74.15 / 74.90 13:11
Нал. EUR 87.57 / 88.15 10:18
Новости
Публикации
Видеокамеры на дорогах — бизнес или безопасность?
Передвижные видеокамеры могут появиться в любом месте н...
16 июля 19:33
1
4 526
В Мещере под Рязанью ловят диверсанта, который двадцать шесть раз подж...
На данный момент считается, что двадцать шесть попыток...
13 июля 16:52
1
14 812
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
10 522
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
10 877
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Любимов поручил провести «претензионную работу» на проблемных объектах благоустройства
Во вторник, 20 июля, на заседании регионального правительства Николай Любимов напомнил об активизации депутатского контроля за благоустройством общественных пространств. Соответствующее поручение губернатор дал на прошлом заседании, 13 июля.

Во вторник, 20 июля, на заседании регионального правительства Николай Любимов напомнил об активизации депутатского контроля за благоустройством общественных пространств. Соответствующее поручение губернатор дал на прошлом заседании, 13 июля.

Депутатам всех уровней совместно с представителями регионального министерства ТЭК и ЖКХ и главами местных администраций необходимо было в десятидневный срок провести контроль проблемных объектов и выяснить причины сдвигов сроков благоустройства по каждой общественной территории.

Губернатор сообщил, что за прошедшую неделю часть объектов уже проверена. Отчет с результатами проверки будет озвучен на следующем заседании правительства. Николай Любимов подчеркнул, что отчет должен содержать конкретные мероприятия по каждому объекту благоустройства, где сорваны сроки. По словам губернатора, на таких объектах необходимо провести «претензионную работу».

«Сейчас самое главное — устранить все недоработки по благоустройству в кратчайшие сроки. Здесь нужна оперативная работа с недобросовестными подрядчиками со стороны министерства ТЭК и ЖКХ, глав администраций, в первую очередь города Рязани, где объектов благоустройства больше, чем в других районах», — отметил Николай Любимов.

Также губернатор напомнил, что на каждый проблемный объект приедет лично посмотреть, что и как благоустроено.

«И главное — спрошу у людей, местных жителей, все ли их устраивает и выполнены ли те работы, о которых было заявлено», — сказал глава региона.