Больница имени Семашко объявила тендер на обновление систем пожарной сигнализации
Согласно тендеру, планируется разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации в зданиях больницы.
Рязанская областная клиническая больница имени Семашко объявила тендер на установку пожарной сигнализации. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно тендеру, планируется разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации в зданиях больницы.
Одним из требований является подключение больницы к системе «Стрелец». Она автоматически передает сведения о пожаре и других происшествиях в подразделение МЧС.
На обновление системы выделено 633 тысячи рублей. Итоги подведут 21 июля.