Заммэра прокомментировал ограничение скорости в центре Рязани

Ясинский отметил, что на требуемых участках скорость уже снижена, а работу надо начинать с установки систем фото- и видеофиксации.

В пятницу, 2 июля, в сообществе «Подслушано у водителей Рязани» в социальной сети «ВКонтакте» прошел прямой эфир с участием заместителя главы администрации города в сфере благоустройства и ЖКХ Борисом Ясинским. В ходе эфира заммглавы ответил на вопрос об ограничении скорости в центре Рязани до 40 км/ч.

«Мое личное мнение, что к этому надо очень аккуратно подходить. Те участки, которые требуют снижения скорости до 40 км/ч — уже обозначены… Но, считаю, что для начала надо установить системы фото- и видеофиксации», — рассказал Борис Ясинский.

Он подчеркнул, что соответствующее обращение уже направлено и вопрос прорабатывается.

Напомним, что активисты паблика «ВКонтакте» «Подслушано у водителей Рязани» предложили ужесточить скоростной режим на центральных улицах города— Ленина и Первомайскому проспекту.

Предложение выдвинули на заседании рабочей группы по развитию дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры.