Юрист рассказал, за что не будут штрафовать автомобилистов

С 1 июня предлагалось введение ряда штрафов для автомобилистов. В частности, штраф за езду летом на зимней резине и оставление брошенных автомобилей.

Юрист рассказал, за что не будут штрафовать автомобилистов. Об этом пишет агентство «Прайм».

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал, что с 1 июня Минтранс предлагал ввести ряд штрафов для автомобилистов, в их числе штраф за езду летом на зимней резине. Но этого не произошло.

«Если бы документ был утвержден постановлением правительства, то за передвижение на шипованных шинах с 1 июня стали бы наказывать штрафом в размере 500 рублей», — объяснил юрист.

Также Минтранс предлагал внести в КоАП статью 16.10 «Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств». Согласно проекту, за оставление брошенных автомобилей во дворах и на других территориях, владельцам грозил бы штраф от 1 000 до 3 000 рублей. Однако, уточнений о том, что считать «брошенным» автомобилем на момент рассмотрения проекта, предложено не было. Изменения также не были узаконены.