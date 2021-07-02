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Врач объяснил, когда прививка от ковида может быть опасна
Доктор медицинских наук, профессор Антон Ершов рассказал, почему при достаточном количестве антител прививка может быть бесполезна или опасна.

Врач объяснил, когда прививка от ковида может быть опасна. Об этом пишет Life.ru

Доктор медицинских наук, профессор Антон Ершов рассказал, что при достаточном количестве антител прививка может быть бесполезна или опасна.

«Иммунная система не у всех саморегулируемая и не прекрасно регулируемая. Она может просто неправильно среагировать и выработать дикое количество иммуноглобулинов. И, поверьте мне, ничего хорошего это не означает, могут забиться антителами мелкие капилляры и структуры разных органов и тканей», — предупредил врач.

По словам профессора, во время вакцинации при высоком уровне антител организм может «не заметить» прививку и препарат будет введен зря.

Также у организма возможна реакция на прививку как на аллерген.