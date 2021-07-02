В Сараевском районе машина улетела в кювет, водитель сбежал

ДТП произошло в пятницу, 2 июля, во второй половине дня. На место приехали сотрудники МЧС и медики. Помощь никому не понадобилась, так как водитель сбежал. Сотрудники ГИБДД выяснят, ехал ли он один.

В Сараевском районе между селом Борец и поселком Зеркальные Пруды Lada Granta улетела в кювет. Об этом пишет ИД « Пресса ».

ДТП произошло в пятницу, 2 июля, во второй половине дня. На место приехали сотрудники МЧС и медики. Помощь никому не понадобилась, так как водитель сбежал. Сотрудники ГИБДД выяснят, ехал ли он один.