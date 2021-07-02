\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 02
19°
Сбт, 03
22°
Вск, 04
24°
ЦБ USD 73.62 0.71 03/07
ЦБ EUR 87.07 0.66 03/07
Нал. USD 72.90 / 74.70 18:11
Нал. EUR 86.61 / 87.35 17:56
Новости
Публикации
Почему жители родины Циолковского не рады новому статусу села?
Село Ижевское Спасского района Рязанской области получи...
Вчера 18:23
1 292
Рязанские бизнесмены рассказали об отношении к обязательной вакцинации...
В Рязанской области распоряжения о принудительной вакци...
30 июня 11:54
4 263
Какая ответственность грозит за управ​ление транспортным средством в с...
​Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующим...
26 июня 15:05
4 194
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
24 июня 13:28
5 819
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области не планируют выплачивать премии «стобалльникам» ЕГЭ
Об этом в пятницу, 2 июля, РЗН. инфо сообщили в региональном минобре.

В Рязанской области не планируют выплачивать премии «стобалльникам» ЕГЭ. Об этом в пятницу, 2 июля, РЗН. инфо сообщили в региональном минобре.

"В настоящее время в регионе не предусмотрено премий для ”стобалльников”. Если у выпускников есть другие заслуги, например, победы в олимпиадах, то они могут рассчитывать на премию губернатора одаренным детям региона", — отметили в министерстве.

Напомним, что в Башкирии «стобалльникам» выплатят по 150 тысяч, в Дагестане — 100 тысяч.