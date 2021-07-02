В Рязанской области не планируют выплачивать премии «стобалльникам» ЕГЭ

Об этом в пятницу, 2 июля, РЗН. инфо сообщили в региональном минобре.

В Рязанской области не планируют выплачивать премии «стобалльникам» ЕГЭ. Об этом в пятницу, 2 июля, РЗН. инфо сообщили в региональном минобре.

"В настоящее время в регионе не предусмотрено премий для ”стобалльников”. Если у выпускников есть другие заслуги, например, победы в олимпиадах, то они могут рассчитывать на премию губернатора одаренным детям региона", — отметили в министерстве.

Напомним, что в Башкирии «стобалльникам» выплатят по 150 тысяч, в Дагестане — 100 тысяч.