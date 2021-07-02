В Рязани на остановках прошли «масочные рейды»

По итогам рейда с 36 гражданами были проведены разъяснительные беседы и составлен один протокол по статье 20.6.1 КоАП.

В Рязани на остановках прошли «масочные рейды». Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

В четверг, 1 июля, в Советском районе на остановках общественного транспорта работники рязанского управления по делам ГОЧС провели рейдовые мероприятия по соблюдению мер безопасности в общественных местах.

Сотрудники проверили, используют ли рязанцы маски в местах массового скопления людей.

По итогам рейда с 36 гражданами были проведены разъяснительные беседы и составлен один протокол по статье 20.6.1 КоАП.