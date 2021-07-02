В Рязани хотят продлить троллейбусную линию на улице Новоселов

Троллейбусную линию планируется продлить от дома №40 до дома №60. Начальная цена проектно-изыскательских работ для ее строительства составила 850 443 рублей.

В Рязани объявили тендер на продление троллейбусной линии на улице Новоселов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Троллейбусную линию планируется продлить от дома №40 до дома №60. Начальная цена проектно-изыскательских работ для ее строительства составила 850 443 рублей. Данная закупка была размещена «Управлением Рязанского троллейбуса» еще 16 июня, но никто из участников не подал ни одной заявки. Подачу заявок продлили.