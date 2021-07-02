В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Скопинском районе

На Р-22 «Каспий» 60-летний житель Тамбовской области на Ford Mondeo столкнулся с грузовиком Foton и Skoda Octavia. В результате ДТП водитель Ford погиб.

В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Скопинском районе. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что авария произошла в пятницу, 2 июля, в 09:30 на 275 километре автодороги Р-22 «Каспий».

60-летний житель Тамбовской области на Ford Mondeo столкнулся с грузовым автомобилем Foton под управлением 49-летнего жителя Волгоградской области, после чего по касательной столкнулся с буксируемой в попутном направлении Skoda Octavia, которой управлял 45-летний житель Тамбовской области.

В результате ДТП водитель Ford Mondeo погиб.

Проводится проверка.