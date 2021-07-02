В Нижнем Новгороде в жилом доме прогремел взрыв

Из-за частичного повреждения конструкции здания пострадали три человека — мужчины 1951, 1971 и 1980 года рождения.

В Нижнем Новгороде прогремел взрыв в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Ранним утром в пятницу, 2 июля, в квартире на первом этаже трехэтажного кирпичного дома по улице Светлоярской Сормовского района взорвался газ. Из-за частичного повреждения конструкции здания пострадали три человека — мужчины 1951, 1971 и 1980 года рождения. Они госпитализированы. Двое из пострадавших с ожогами 1-3 степени доставлены в ожоговый центр Приволжского исследовательского университета.

Следком возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).