В Иркутской области арестовали девушку, зарезавшую школьника. Об этом
Суд арестовал 16-летнюю жительницу Братского района Приангарья, которая убила подростка ударом ножа в сердце. Она отправлена под арест на два месяца.
Известно, что девочка проживает в поселке Кузнецовка Братского района. Воспитывалась в многодетной семье, где кроме нее растут еще четверо детей. Окончила 9 классов, училась в техникуме, но забрала документы по заявлению матери. В 11 лет за нанесение побоев она была поставлена на учет в полиции. В 2019 году привлекалась к уголовной ответственности за кражу.
Напомним, трагедия произошла в Братске. В ходе конфликта 16-летняя девушка ударила 14-летнего школьника ножом в сердце и скрылась. Подросток умер по дороге в больницу.