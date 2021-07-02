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В Иркутской области арестовали девушку, зарезавшую школьника
Суд отправил 16-летнюю девушку под арест на два месяца.

В Иркутской области арестовали девушку, зарезавшую школьника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный следком.

Суд арестовал 16-летнюю жительницу Братского района Приангарья, которая убила подростка ударом ножа в сердце. Она отправлена под арест на два месяца.

Известно, что девочка проживает в поселке Кузнецовка Братского района. Воспитывалась в многодетной семье, где кроме нее растут еще четверо детей. Окончила 9 классов, училась в техникуме, но забрала документы по заявлению матери. В 11 лет за нанесение побоев она была поставлена на учет в полиции. В 2019 году привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

Напомним, трагедия произошла в Братске. В ходе конфликта 16-летняя девушка ударила 14-летнего школьника ножом в сердце и скрылась. Подросток умер по дороге в больницу.