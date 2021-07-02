\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 02
23°
Сбт, 03
22°
Вск, 04
24°
ЦБ USD 72.91 0.19 02/07
ЦБ EUR 86.41 -0.1 02/07
Нал. USD 73.3 / 73.95 12:53
Нал. EUR 86.80 / 86.88 13:26
Новости
Публикации
Почему жители родины Циолковского не рады новому статусу села?
Село Ижевское Спасского района Рязанской области получи...
Вчера 18:23
1 000
Рязанские бизнесмены рассказали об отношении к обязательной вакцинации...
В Рязанской области распоряжения о принудительной вакци...
30 июня 11:54
4 103
Какая ответственность грозит за управ​ление транспортным средством в с...
​Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующим...
26 июня 15:05
4 044
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
24 июня 13:28
5 664
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Госдуме оценили идею дополнительного отпуска вакцинированным
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что предложение носит позитивный характер, но вряд ли достигнет своей цели.

В Госдуме оценили идею дополнительного отпуска вакцинированным. Об этом пишет RT.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение депутата Виталия Милонова о предоставлении дополнительных дней отпуска для граждан, которые добровольно вакцинировались от коронавируса.

Она отметила, что предложение носит позитивный характер, но вряд ли достигнет своей цели.

«По сути, мы обязываем работодателя предоставить за свой счет дополнительный оплачиваемый день отдыха работнику. Это, наверное, неправильно», — сказала депутат.

По мнению Бессараб, государство может разрабатывать некие выплаты стимулирующего характера или предоставлять иные социальные гарантии и льготы. Например, льготные тарифы на авиа- и ж/д билеты для вакцинированных граждан, чтобы путешествия по России были безопасны для них и окружающих их людей