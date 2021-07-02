В Госдуме оценили идею дополнительного отпуска вакцинированным

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что предложение носит позитивный характер, но вряд ли достигнет своей цели.

В Госдуме оценили идею дополнительного отпуска вакцинированным. Об этом пишет RT.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение депутата Виталия Милонова о предоставлении дополнительных дней отпуска для граждан, которые добровольно вакцинировались от коронавируса.

Она отметила, что предложение носит позитивный характер, но вряд ли достигнет своей цели.

«По сути, мы обязываем работодателя предоставить за свой счет дополнительный оплачиваемый день отдыха работнику. Это, наверное, неправильно», — сказала депутат.

По мнению Бессараб, государство может разрабатывать некие выплаты стимулирующего характера или предоставлять иные социальные гарантии и льготы. Например, льготные тарифы на авиа- и ж/д билеты для вакцинированных граждан, чтобы путешествия по России были безопасны для них и окружающих их людей