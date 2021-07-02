В Гидрометцентре рассказали, когда в России наступит пик жары

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что многое зависит от климатических особенностей разных регионов.

В Гидрометцентре рассказали, когда в России наступит пик жары. Об этом пишет РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что многое зависит от климатических особенностей разных регионов. В центральной России самые жаркие дни выпадут на конец июля — начало августа, на юге страны пик жары придется на конец июля, а в приморских городах — на август.

«По климату самой теплой (для центральной России) является последняя пятидневка июля, а если по дням за весь год, то оказывается, что самые теплые дни — это 31 июля и 1 августа», — сообщил синоптик.