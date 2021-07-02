Турецкий спутник космической связи начал работу на полную мощность

Спутник космической связи Türksat 5A запустила в январе 2021 года американская компания Space X Илона Маска. К назначенной точке он двигался в течение четырех месяцев и 28 июня начал полноценную работу.

Турецкий спутник космической связи начал работу на полную мощность. Об этом сообщает ГЛАС.РУ

Спутник космической связи Türksat 5A запустила в январе 2021 года американская компания Space X Илона Маска. К назначенной точке он двигался в течение четырех месяцев и 28 июня начал полноценную работу.

В церемонии запуска принял участие лидер Турции Реджеп Эрдоган, который посетил Центр наземного управления Gölbaşı (расположен в столице страны Анкаре).

Эксперты отмечают, что спутник должен исправно функционировать в Ku-диапазоне примерно 30 лет. Данный спутник связи сможет покрывать огромную территорию — от Турции до Южной Африки.

«Турция строит политику, основанную на понимании того, что главные угрозы в будущем будут исходить из космоса — киберпространства. Поэтому мы формируем сильный механизм киберзащиты», — сказал президент Турции на церемонии запуска.