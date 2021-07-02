В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО

Нововведения исключают обязательный техосмотр перед страхованием, а также вносят изменения в закон об ОСАГО. Для получения полиса теперь не нужно предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО. Документ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Нововведения исключают обязательный техосмотр перед страхованием, а также вносят изменения в закон об ОСАГО. Для получения полиса теперь не нужно предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

Закон должен вступить в силу с 22 августа 2021 года.