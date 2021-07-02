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Рязанский приборный завод компенсирует работникам часть стоимости детских путевок
Завод оказывает поддержку в организации отдыха родителям школьников в возрасте до 15 лет включительно. Получить компенсацию работники могут на каждого ребенка один раз в год, при этом детский отдых может проходить не только летом.

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) компенсирует своим работникам значительную часть стоимости путевок в стационарные детские оздоровительные лагеря.

Завод оказывает поддержку в организации отдыха родителям школьников в возрасте до 15 лет включительно. Получить компенсацию работники могут на каждого ребенка один раз в год, при этом детский отдых может проходить не только летом.

Родители самостоятельно выбирают лагеря, куда хотят отправить на каникулы своих детей, заключают с ними договоры, оплачивают стоимость путевок, после чего получают компенсацию от предприятия.

«На Государственном Рязанском приборном заводе действуют льготы для разных категорий заводчан, в том числе для родителей и опекунов детей. Они прописаны в коллективном договоре и нормативных документах предприятия, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — В 2021 году о желании приобрести путевки заявили родители 112 детей. Максимальный размер компенсации при определенных условиях может составить 50% от стоимости путевки. На сегодняшний день работники подписали порядка 30 заявлений на компенсацию, некоторые из них уже получили деньги».

На льготных условиях дети сотрудников АО «ГРПЗ» смогут отдохнуть не только в Рязанской области, но и в любом уголке страны, например, в Подмосковье или в Краснодарском крае.