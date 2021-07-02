Рязанские архитекторы представили концепцию развития Лесопарка, набережной Оки и Трубежа

Проект презентовали в четверг, 1 июля, в центре «Под мостом». Выбранная территория заняла первое место по городу в рейтинговом голосовании на благоустройство в 2022 году.

Рязанские архитекторы представили концепцию развития Лесопарка и набережной Оки и Трубежа. Об этом сообщили на странице главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области «ВКонтакте».

Проект презентовали в четверг, 1 июля, в центре «Под мостом». Выбранная территория заняла первое место по городу в рейтинговом голосовании на благоустройство в 2022 году.

В главархитектуре отметили, что первый этап благоустройства Лесопарка коснется только территории от моста до первого разворотного круга (берег Оки). В работе выделили пять функциональных зон: набережная Трубежа от кремля до причала, туристический причал и набережная Оки, пляж на ореховом озере, входная зона и дорога к пляжу, лесопарк с экологическими тропами.

На набережной Трубежа, которую каждый год затапливает во время паводка, может появиться пешеходная дорожка от кремля с Лесопарком и Ореховым озером. На набережной Оки предполагается восстановить остатки советского променада на укрепленном берегу. Пляж на Ореховом озере архитекторы планируют включить в список рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства в следующем году. Концепция благоустройства дороги к пляжу предусматривает разделение пешеходных и велосипедных дорожек. Между ними будет разделительная полоса, а на пешеходном тротуаре высадят кусты (чтобы велосипедисты не заезжали и не пугали людей). Кроме того, монотонность транзита разбавят площадками для отдыха. В Лесопарке предполагается создать систему навигации, информационные стенды, выполнить расчистку леса от поваленных деревьев и зарослей.

В центре градостроительного развития Рязанской области предложили рязанцам поделиться своими идеями и критическими комментариями относительно проекта благоустройства.