Путин подписал указ о единовременной выплате на детей
Единовременную выплату в 10 000 рублей выплатят в августе-декабре 2021 года.
Путин подписал указ о единовременной выплате на детей. Об этом
Пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей.
В тексте указа говорится, что 10 000 рублей выплатят в августе-декабре 2021 года следущим гражданам РФ, проживающим на территории России:
- одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих российское гражданство (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года);
- инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим российское гражданство, которые обучаются по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).