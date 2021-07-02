Путин подписал указ о единовременной выплате на детей

Единовременную выплату в 10 000 рублей выплатят в августе-декабре 2021 года.

Путин подписал указ о единовременной выплате на детей. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей.

В тексте указа говорится, что 10 000 рублей выплатят в августе-декабре 2021 года следущим гражданам РФ, проживающим на территории России: