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Путин подписал указ о единовременной выплате на детей
Единовременную выплату в 10 000 рублей выплатят в августе-декабре 2021 года.

Путин подписал указ о единовременной выплате на детей. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей.

В тексте указа говорится, что 10 000 рублей выплатят в августе-декабре 2021 года следущим гражданам РФ, проживающим на территории России:

  • одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих российское гражданство (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года);
  • инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим российское гражданство, которые обучаются по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).