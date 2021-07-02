\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 02
19°
Сбт, 03
22°
Вск, 04
24°
ЦБ USD 73.62 0.71 03/07
ЦБ EUR 87.07 0.66 03/07
Нал. USD 72.90 / 74.70 18:11
Нал. EUR 86.61 / 87.35 17:56
Новости
Публикации
Почему жители родины Циолковского не рады новому статусу села?
Село Ижевское Спасского района Рязанской области получи...
Вчера 18:23
1 292
Рязанские бизнесмены рассказали об отношении к обязательной вакцинации...
В Рязанской области распоряжения о принудительной вакци...
30 июня 11:54
4 263
Какая ответственность грозит за управ​ление транспортным средством в с...
​Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующим...
26 июня 15:05
4 194
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
24 июня 13:28
5 819
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Присяжные вынесли вердикт рязанцу, до смерти избившему адвоката у клуба «Angel's»
Мужчину обвиняли по нескольким статьям. Судья вынесет приговор после обсуждения участниками уголовного процесса последствий вердикта.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт присяжных заседателей в отношении Владимира Хламцова, который до смерти избил адвоката Ивана Талалуева у клуба «Angel's». Об этом сообщил сайт Рязанского областного суда.

Мужчину обвиняли по нескольким статьям. Хламцова признали виновным в том, что он до смерти избил адвоката. Случай произошел в мае 2011 года. Мужчина был в клубе вместе с приятелем. По версии следствия, из его стакана отпил Талалуев и несколько раз ударил Хламцова рукой в лицо. Адвокат стал убегать, но подсудимый догнал и на крыльце ударил его кулаком в лицо, а затем побежал за ним. После этого Хламцов вместе с другим мужчиной ударили потерпевшего не менее 14 раз ногами по телу, в том числе по шее и голове. Пострадавший скончался на месте.

Также Хламцова признали виновным в том, что он вместе с приятелем избил другого потерпевшего, который пытался защитить адвоката. Они ударили его не меньше 10 раз руками и ногами по телу и голове. Пострадавший получил травмы, в том числе перелом правой кисти.

Хламцова признали невиновным в избиении другого потерпевшего.

Судья вынесет приговор после обсуждения участниками уголовного процесса последствий вердикта

Напомним, по уголовному делу ранее признали виновным другого мужчину. Хламцов находился в федеральном розыске.