Присяжные вынесли вердикт рязанцу, до смерти избившему адвоката у клуба «Angel's»

Мужчину обвиняли по нескольким статьям. Судья вынесет приговор после обсуждения участниками уголовного процесса последствий вердикта.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт присяжных заседателей в отношении Владимира Хламцова, который до смерти избил адвоката Ивана Талалуева у клуба «Angel's». Об этом сообщил сайт Рязанского областного суда.

Мужчину обвиняли по нескольким статьям. Хламцова признали виновным в том, что он до смерти избил адвоката. Случай произошел в мае 2011 года. Мужчина был в клубе вместе с приятелем. По версии следствия, из его стакана отпил Талалуев и несколько раз ударил Хламцова рукой в лицо. Адвокат стал убегать, но подсудимый догнал и на крыльце ударил его кулаком в лицо, а затем побежал за ним. После этого Хламцов вместе с другим мужчиной ударили потерпевшего не менее 14 раз ногами по телу, в том числе по шее и голове. Пострадавший скончался на месте.

Также Хламцова признали виновным в том, что он вместе с приятелем избил другого потерпевшего, который пытался защитить адвоката. Они ударили его не меньше 10 раз руками и ногами по телу и голове. Пострадавший получил травмы, в том числе перелом правой кисти.

Хламцова признали невиновным в избиении другого потерпевшего.

Судья вынесет приговор после обсуждения участниками уголовного процесса последствий вердикта

Напомним, по уголовному делу ранее признали виновным другого мужчину. Хламцов находился в федеральном розыске.