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«Почта России» вложит более 2 млрд рублей в повышение заработных плат
С 1 июля 2021 года «Почта России» повысит минимальный размер оклада. В результате заработная плата сотрудников, которых коснется программа, увеличится в среднем на 10%. Затраты на программу повышения минимальных окладов составят более 2 млрд рублей до конца 2021 года, изменение затронет 138 тысяч сотрудников.

С 1 июля 2021 года «Почта России» повысит минимальный размер оклада. В результате заработная плата сотрудников, которых коснется программа, увеличится в среднем на 10%. Затраты на программу повышения минимальных окладов составят более 2 млрд рублей до конца 2021 года, изменение затронет 138 тысяч сотрудников. В Рязанской области заработные платы увеличатся более чем у двух тысяч сотрудников, что составляет 71% от общей численности работников рязанской почты.

Речь идет о повышении нижней границы уровня оклада в компании — такие ставки есть как среди производственного персонала (операторы, почтальоны, водители и сортировщики), так и среди офисных сотрудников региональных управлений федеральной почтовой связи. Средняя заработная плата в компании сегодня составляет 28 958 рублей.

«Почта пока только начала выправлять ситуацию с оплатой труда по основным массовым профессиями. С укреплением нашей позиции на рынке шагов по повышению зарплат предстоит еще много. При этом мы четко понимаем, что как раз повышение уровня жизни сотрудников и будет стимулировать наши бизнес-успехи, потому инвестированию в людей в наших задачах отводится одна из первых ролей», — сообщил генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

Предыдущее масштабное повышение заработных плат в компании прошло в 2019—2020 годах и затронуло 264 тысяч человек — операторов, сортировщиков, водителей и почтальонов. Общий объем финансирования этой программы составил более 12 млрд рублей. Она привела в среднем к 20% росту доходов сотрудников компании, что почти в три раза превышает средние показатели по стране.