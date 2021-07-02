Полиция ищет очевидцев октябрьского ДТП с мотоциклистом в Песочне

17 октября примерно в 14:00 у дома №18 корпус 6 на улице Зубковой водитель на Renault Duster создал помеху для движения мотоциклу на Kawasaki, за рулем которого был 31-летний рязанец.

Полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего 17 октября 2020 года на улице Зубковой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

17 октября примерно в 14:00 у дома №18 корпус 6 на улице Зубковой водитель на Renault Duster создал помеху для движения мотоциклу на Kawasaki, за рулем которого был 31-летний рязанец.

Транспортное средство опрокинулось, водитель обращался с травмами в больницу.