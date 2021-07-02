Мэра Коломны нашли мертвым в его квартире

Предварительной причиной назвали суицид. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Приоритетной причиной трагедии назвали проблемы в семейной жизни.

Мэра Коломны Дениса Лебедева нашли мертвым в его квартире. Об этом передает РИА Новости .

Предварительной причиной назвали суицид. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Приоритетной причиной трагедии назвали проблемы в семейной жизни.

Life Shot сообщил , что тело Лебедева с огнестрельным ранением около 10:00 нашел его личный водитель.

Лебедеву было 46 лет, он возглавлял Коломенский городской округ с 2016 года.