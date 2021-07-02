Мэра Коломны нашли мертвым в его квартире
Предварительной причиной назвали суицид. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Приоритетной причиной трагедии назвали проблемы в семейной жизни.
Мэра Коломны Дениса Лебедева нашли мертвым в его квартире. Об этом передает
Предварительной причиной назвали суицид. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Приоритетной причиной трагедии назвали проблемы в семейной жизни.
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Лебедеву было 46 лет, он возглавлял Коломенский городской округ с 2016 года.
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