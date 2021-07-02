Любимов заявил, что накажет тех, кто допустил некачественный ремонт дорог

Губернатор отметил, что региону предстоит выполнить много задач, поставленных президентом России. Одной из самых важных он назвал дороги. Любимов добавил, что о теме рязанцы активно пишут в соцсетях и в обращениях.

Губернатор Николай Любимов во время рабочей встречи с председателем комитета по бюджету и налогам Государственной думы России, депутатом Госдумы от Рязанской области Андреем Макаровым обсудил ремонт рязанских дорог. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор отметил, что региону предстоит выполнить много задач, поставленных президентом России. Одной из самых важных он назвал дороги. Любимов добавил, что о теме рязанцы активно пишут в соцсетях и в обращениях.

«Безобразно вышли из зимы. И состояние дорог вызывает совершенно справедливые нарекания и претензии жителей, которые требуют наказать тех, кто это допустил. Согласен, наказывать, конечно, нужно, но в первую очередь следует заставить ответственных за эту работу исправить то, что необходимо. Чтобы дороги были нормальными и соответствовали нормативам», — сказал глава региона.

Любимов подчеркнул, что ситуацию с дорогами нужно исправить в «течение этого строительного сезона».По его словам, для этого есть все возможности, включая помощь федерального центра.

Андрей Макаров поддержал рязанского губернатора.

«Сначала надо исправить, а потом искать виноватых. Дороги — одна и самых болезненных проблем Рязанской области, — сказал депутат. — Но она есть не только в Рязанском регионе, это проблема страны. Президент дал поручение дополнительно выделить 30 млрд рублей на ремонт дорог в этот летний сезон. Правительство России их оперативно направило в субъекты. 400 млн рублей получит Рязанская область. Надо максимально эффективно использовать эти средства и организовать контроль за качеством работ, чтобы после следующей зимы не возникла аналогичная проблема».

Макаров добавил, что нужно учесть инициативы людей при подготовке бюджета. Он сообщил также, что по решению президента выделят дополнительные 150 млрд рублей на решение проблем ЖКХ в регионах. Он отметил, что Рязанской области необходимо вовремя включиться в процесс, чтобы использовать эту возможность.

Николай Любимов и Андрей Макаров решили побывать на одном из объектов на улице Станкозаводской в Рязани, где отремонтировали внутридворовую дорогу между домами №24 и №26. В этом месте жители долгое время испытывали дискомфорт от огромной невысыхающей лужи. «Давайте поговорим там с людьми и извинимся перед ними за тех, кто не решал их проблему многие годы», — сказал председатель бюджетного комитета Госдумы.