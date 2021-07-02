Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 3-4 июля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В центральном парке культуры и отдыха 3 июля состоится Фестиваль добрых дел. На летней сцене культурного пространства Fabrika 3 июля выступит коллектив «Квинтет Четырех» с оригинальной музыкой, исполненной на народных инструментах. В этот же вечер на сцене зеленого театра ЦПКиО споет Валентина Рязанова и группа «Вега» в сопровождении танцевального коллектива «Частная коллекция».

4 июля в зеленом театре ЦПКиО артисты рязанского театра драмы представят детский спектакль «Дочь пирата». А вечером 4 июля в зеленом театре в рамках проекта «Воскресный вечер в парке» пройдет концерт «Все краски лета» солистов клуба любителей эстрадной музыки ДК «Приокский».

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