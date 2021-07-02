В Рязанской области зампредседателя сельхозкооператива осудят за гибель трехлетнего ребенка

Около фермы выкопали яму, в которую упал ребенок. Он утонул.

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении зампредседателя одного из сельхозкооперативов, обвиняемого в нарушении правил безопасности строительных работ, из-за чего погиб ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Осенью 2020 года обвиняемый с помощью экскаватора выкопал около коровника фермы яму глубиной 1,5 метра. Он сделал это, чтобы устранить засор трубы водоотведения, произошедшего из-за обвала грунта. После работ около ямы не поставили ограждение. 10 декабря в яму со сточными водами упал трехлетний ребенок, он утонул.

Уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ направили в суд.