В Рязани около «Декатлона» установят сооружения для препятствия дрифта машин

Там установят бетонные блоки, выкатные ворота, а также знаки о разрешенном времени парковки. Ранее обсуждали идею об установке шлагбаумов и бетонных полусфер как препятствий для дрифта машин.

В пятницу, 2 июля, на площадке у ТЦ «Декатлон» встретились представители администрации города и ГИБДД по Рязанской области с местными жителями по вопросу дрифта машин перед торговым центром вечером и ночью. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Ранее обсуждали идею об установке шлагбаумов и бетонных полусфер как препятствий для дрифта машин.

Представители администраций торговых центров, в собственности которых находится участок, подтвердили, что в ближайшее время там установят бетонные блоки, выкатные ворота, а также знаки о разрешенном времени парковки.

«Проблема, которая давно волновала жителей ряда домов по соседству с этой площадкой, в скором времени будет решена», — отметили в мэрии.