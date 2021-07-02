В Горроще дерево упало около мусорного бака

По словам очевидца, никто не пострадал, но это уже не первый случай в этом месте. «Мне уже прилетало дерево на автомобиль, просто уже страшно ходить в этом месте, будешь бояться мусор элементарно выносить», — написал автор сообщения.

Около дома №61 по улице Дзержинского упало дерево. Об этом местные жители сообщили в соцсети.

По словам очевидца, никто не пострадал, но это уже не первый случай в этом месте.

«Мне уже прилетало дерево на автомобиль, просто уже страшно ходить в этом месте, будешь бояться мусор элементарно выносить», — отметил автор сообщения.