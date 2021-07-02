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Рязанца осудили за поджог дачи тещи
В ноябре прошлого года около часа ночи мужчина из-за «неприязненного отношения» к бывшей супруге решил поджечь дачный дом и имущество ее матери. Он взял бензин и пошел к дому. Около 2:30 он облил дом бензином и поджег, начался пожар. Убедившись, что дом и имущество в нем сгорели, мужчина скрылся.

Вынесен приговор рязанцу, который поджег дачу тещи. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ноябре прошлого года около часа ночи мужчина из-за «неприязненного отношения» к бывшей супруге решил поджечь дачный дом и имущество ее матери. Он взял бензин и пошел к дому. Около 2:30 он облил дом бензином и поджег, начался пожар. Убедившись, что дом и имущество в нем сгорели, мужчина скрылся.

Ущерб составил 400 тысяч рублей. Мужчину осудили по части 2 статьи 167 УК РФ. Ему назначили 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Также ему запретили менять место жительства без уведомления госорганов и приходить раз в месяц на регистрацию.