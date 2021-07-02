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В Рязанской области заболели больше сотни человек заболели коронавирусом за сутки
Всего число заболевших с начала пандемии достигло 31 250. За сутки выздоровели 88 человек, всего — 29 601. За сутки в Рязанской области от коронавируса скончались двое, всего с начала пандемии — 614.

За сутки в Рязанской области зафиксировали 103 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пятницу, 2 июля, в региональном оперштабе.

Всего число заболевших с начала пандемии достигло 31 250. За сутки выздоровели 88 человек, всего — 29 601. За сутки в Рязанской области от коронавируса скончались двое, всего с начала пандемии — 614.

В России за сутки заболели 23 218 человек, всего с начала пандемии — 5 561 360. За сутки число выздоровевших составило 18 197, всего с начала пандемии вылечились 5 035 518 человек. За сутки скончались 679 человек, всего — 389 277.