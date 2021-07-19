В Совфеде предложили давать привившимся от коронавируса два выходных

Парламентарий объяснила, что в последнее время чаще заболевает молодое, трудоспособное население, при этом течение болезни у них также может быть тяжелым. Кусайко отметила, что дополнительные выходные дни в день вакцинации могут способствовать мотивировать на прививку.

Сенатор Татьяна Кусайко предложила давать тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, два дополнительных выходных. Об этом передает РИА Новости .

Парламентарий объяснила, что в последнее время чаще заболевает молодое, трудоспособное население, при этом течение болезни у них также может быть тяжелым. Кусайко отметила, что дополнительные выходные дни в день вакцинации могут способствовать мотивировать на прививку.

Политик добавила, что лучше побыть дома, если после прививки наблюдается небольшое недомогание или повышение температуры.

Также она назвала важным предложение о пособии за вакцинацию для пенсионеров и отметила, что нужно изучить возможности бюджета.