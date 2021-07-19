В Верхнем городском парке сняли последнюю решетку старой ограды
Оно стоит, прислоненное к вагончику рабочих-ремонтников. Половина периметра парка уже окружена бетонными блоками, на которых будет укреплена новая ограда.
Работы по замене старой ограды на новую в парке, который рязанцы называют «Наташкиным», продолжаются около двух месяцев. 19 июля там сняли последнее звено решетки, которое пряталось за трехэтажным домом №33 по улице Ленина. Оно стоит, прислоненное к вагончику рабочих-ремонтников. Половина периметра парка уже окружена бетонными блоками, на которых будет укреплена новая ограда.