В Солотче потушили крупный лесной пожар

Происшествие случилось в Солотчинском лесничестве в селе Криуша и поселке Приозерный Клепиковского и Рязанского районов.

В Солотче потушили крупный лесной пожар. Подробности в понедельник, 19 июля, приводит ИД «Пресса».

Происшествие случилось в четверг, 15 июля, в Солотчинском лесничестве в селе Криуша и поселке Приозерный Клепиковского и Рязанского районов. Площадь возгорания на тот момент составила 0,7 гектара.

Возгорание обнаружили с помощью камер видеонаблюдения «Лесной дозор». Прибывшие пожарные «Пожлеса» и сотрудники регионального управления МЧС пытались потушить пожар, но из-за жары и ветра сделать это было сложно.

Ликвидировать огонь удалось в тот же день. В результате пожара пострадал 8,1 гектар леса.

На объекте работали десять единиц техники и 15 человек личного состава пожарно-химических станций «Солотча», «Криуша» и «Спас-Клепики», один лесопатрульный автомобиль и два специалиста Солотчинского лесничества, а также — три единицы техники и 12 сотрудников регионального МЧС.

В ведомстве отметили, что на месте тушения также задействовали тяжелую технику.