В Сасове избили мужчину около магазина «Красное и Белое»
Личность нападавшего установлена, проводится проверка.
В Сасове избили мужчину около магазина «Красное и Белое». Об этом сообщили очевидцы.
Инцидент произошел в воскресенье, 18 июля. По словам очевидцев, мужчина крепкого телосложения подозвал выходящего из магазина, а после беседы нанес тяжелый удар в область спины.
В пресс-службе УМВД факт драки подтвердили. Пострадавший снял побои и написал заявление в полицию. Личность нападавшего установлена, проводится проверка.