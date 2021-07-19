В Саратове отреагировали на жалобы рязанцев на туристов у Ласковского озера

Ранее в соцсетях рязанцы пожаловались, что гости из Саратова оставили на берегу много мусора.

Член общественного совета при комитете по туризму Саратовской области Александр Учуваткин отреагировал на жалобы рязанцев на саратовских туристов у Ласковского озера. Об этом в понедельник, 19 июля, пишет ИА « Регион 64 ».

Ранее в соцсетях рязанцы пожаловались на туристов из Саратовской области. По их словам, туристы оставили на берегу Ласковского озера много мусора.

«Забросали своими бутылками, салфетками, арбузными корками, упаковками из-под презервативов в районе 100 метров от своего сарая, на замечания не реагируют. Доска позора», — говорится в сообщении.

По словам Александра Учуваткина, туроператоры дают инструкции путешественникам, как себя вести на территории другого региона.

«Если мы говорим об организованных группах, сопровождающие всегда контролируют группы, и случаев, когда наши туристы оставляли за собой мусор, не было. Не могу сказать, что Рязанская область востребованное направление туризма в формате организованных туров у жителей Саратовской области. Однако многие жители могут поехать туда самостоятельно на своем транспорте. В таком случае поведение туристов определяется лишь уровнем культуры и степенью их воспитания. Мы в свою очередь с сотрудниками моей компании стараемся всячески прививать туристам культуру посещения достопримечательных мест и мест отдыха», — сообщил член саратовского общественного совета при комитете по туризму.