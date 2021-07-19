В Рязанском районе в ДТП пострадали трое детей
Авария произошла на 18-м километре автодороги «Рязань — Пронск — Скопин».
В Рязанском районе в аварии пострадали трое детей. Подробности в понедельник, 19 июля, приводит региональное управление
ДТП произошло в субботу, 17 июля, в Рязанском районе на 18-м километре автодороги «Рязань — Пронск — Скопин». По предварительной информации, 21-летняя рязанка на Volkswagen Polo пыталась развернуться в неположенном месте и столкнулась с Hyundai Solaris, которым управляла 36-летняя женщина.
В аварии пострадали несовершеннолетние пассажиры последнего автомобиля — дети семи, восьми и девяти лет. Им оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.