В Рязанском районе по Оке прошли необычные плавсредства

Необычные агрегаты заметили в минувшие выходные в районе сел Льгово и Кораблино. Плавсредства, расположенные на плотах, прошли со стороны областного центра вниз по течению.

В Рязанском районе по Оке прошли необычные плавсредства. Фото конструкций в понедельник, 19 июля, в редакцию РЗН. инфо прислали читатели.

По их словам, необычные агрегаты заметили в минувшие выходные в районе сел Льгово и Кораблино. Плавсредства, расположенные на плотах, прошли со стороны областного центра вниз по течению.

Один из плотов было около 4 метров длиной, на нем стояла палатка, он управлялся веслами. Второй, длиной до 8 метров, держали два наполненных воздухом баллона. На «первом этаже» у него был домик и площадка с пластиковыми креслами на «втором этаже», время от времени идущие на нем по Оке включали двигатель от моторной лодки.