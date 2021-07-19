\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
30°
Втр, 20
25°
Срд, 21
25°
ЦБ USD 74.17 -0.05 17/07
ЦБ EUR 87.57 -0.26 17/07
Нал. USD 73.99 / 74.70 09:36
Нал. EUR 87.41 / 87.95 09:36
Новости
Публикации
Видеокамеры на дорогах — бизнес или безопасность?
Передвижные видеокамеры могут появиться в любом месте н...
16 июля 19:33
1
3 685
В Мещере под Рязанью ловят диверсанта, который двадцать шесть раз подж...
На данный момент считается, что двадцать шесть попыток...
13 июля 16:52
1
14 069
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
9 822
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
10 179
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Солотче «Мерседес» сбил подростка на велосипеде
В результате происшествия ребенку потребовалась медицинская помощь.

В Солотче водитель на Mercedes-Benz сбил подростка на велосипеде. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло возле дома №7 по улице Монастырской. По предварительной информации, 26-летний рязанец на Mercedes-Benz сбил велосипедиста — 15-летнего местного жителя.

Подросток получил травмы. Ему оказали медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.