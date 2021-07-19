В Солотче «Мерседес» сбил подростка на велосипеде
В результате происшествия ребенку потребовалась медицинская помощь.
В Солотче водитель на Mercedes-Benz сбил подростка на велосипеде. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщает региональное управление
ДТП произошло возле дома №7 по улице Монастырской. По предварительной информации, 26-летний рязанец на Mercedes-Benz сбил велосипедиста — 15-летнего местного жителя.
Подросток получил травмы. Ему оказали медпомощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.