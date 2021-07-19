В России введут новые правила посещения кинотеатров

Администраторы заведений будут иметь право не пускать зрителей в грязной одежде и выгонять тех, кто использует электронные сигареты в кинозале.

Правительство России планирует ввести новые правила посещения кинотеатров. Слова председателя Правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева приводит « Российская газета » в понедельник, 19 июля.

По его словам, соответствующий проект утвердит базовые параметры, которые позволят каждому кинотеатру вводить собственные правила посещения для зрителей. Например, администраторов заведений наделят правом не пускать зрителей в грязной одежде и выгонять тех, кто использует электронные сигареты в кинозале.

«Кинотеатры вправе вводить запрет на внесение в кинозал лазерных указок, на курение, в том числе и на электронные сигареты, не пускать посетителей в грязной одежде, способной испачкать вещи других посетителей либо кресла кинозала», — пояснил эксперт, добавив, что это касается людей, которые представляют собой «источник антисанитарии».

При этом зрители, несогласные с этим, могут отправить по электронной почте ответную жалобу. Поэтому соответствующие адреса и порядок рассмотрения претензий должны быть указаны на сайте компании и в зоне касс кинотеатра.

«Администрация кинотеатра будет обязана доводить до зрителей сведения не только о том, сколько по времени продлится сеанс, но и о продолжительности демонстрации рекламы перед началом самого фильма», — подчеркнул юрист.

Также кинотеатры должны будут размещать информацию о продолжительности рекламного ролика возле касс кинотеатра, а стоимость билета на киносеанс будут определять в независимости от количества человек в кинозале.