В России с августа начнется продажа льготных авиабилетов для семей с детьми

Помимо этого, среди авиакомпаний также проведут соответствующий конкурс.

В России с августа начнется продажа льготных авиабилетов для семей с детьми. Поручение выработать льготные тарифы Минтрансу дал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут РИА Новости .

Помимо этого, среди авиакомпаний проведут соответствующий конкурс.

Глава правительства напомнил, что в бюджете на текущий год для этих целей выделили 1,35 миллиарда рублей.

«Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми. Всего определены 46 межрегиональных маршрутов, они напрямую соединяют практически все основные российские города», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

По мнению Михаила Мишустина, это позволит десяткам тысяч россиян приобрести билеты по фиксированным низким ценам.