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В России приступили к разработке биочипа для тестирования на COVID-19
Исследования ведутся на базе Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной.

Научный институт Роспотребнадзора приступил к разработке биочипа для тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом в понедельник, 19 июля, пишет сайт ведомства.

Исследования ведутся на базе Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной.

«Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», — говорится в сообщении.

Кроме того, подобные работы ведутся и в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Там на протяжении нескольких лет развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов, включая биомаркерную диагностику острого инфаркта миокарда, стресса, экспресс-диагностику коронавируса SARS-CoV-2 с помощью пептидов.