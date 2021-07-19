\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
29°
Втр, 20
25°
Срд, 21
24°
ЦБ USD 74.35 0.18 20/07
ЦБ EUR 87.61 0.04 20/07
Нал. USD 74.26 / 74.95 15:23
Нал. EUR 87.65 / 88.17 15:23
Новости
Публикации
Видеокамеры на дорогах — бизнес или безопасность?
Передвижные видеокамеры могут появиться в любом месте н...
16 июля 19:33
1
3 866
В Мещере под Рязанью ловят диверсанта, который двадцать шесть раз подж...
На данный момент считается, что двадцать шесть попыток...
13 июля 16:52
1
14 200
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
9 943
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
10 302
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Пронском районе спасатели нашли заблудившуюся 16-летнюю жительницу Подмосковья
Подросток заблудилась, когда каталась с друзьями на велосипеде. Она пыталась вернуться к бабушке в Новомичуринск, у которой гостила летом.

В Пронском районе местные спасатели нашли 16-летнюю жительницу Подмосковья. Подробности в понедельник, 19 июля, приводит ИД «Пресса».

Подросток заблудилась в воскресенье, 18 июля, в районе пронской деревни Булычево. Она с друзьями отправилась на прогулку, но в какой-то момент отстала от них.

«Мы поехали на речку, а потом решили прокатиться по незнакомым местам. От Новомичуринска мы уехали далеко в сторону деревень Роскино и Булычево. Хотели посмотреть заброшенную церковь, попавшуюся нам на пути. Но уже вечерело, и друзья повернули назад, а я чуть отстала и свернула на другую тропинку. Я держала с ними связь по телефону, но они меня так и не нашли. А так как местность для меня чужая, кругом поля и нет никаких домов, я позвонила в службу спасения по номеру «112», — рассказала девушка.

Вернуться домой ей помогли пронские спасатели. Они срочно выехали ей на подмогу и держали с ней связь по телефону. Со слов девушки, они просили ее вновь вернуться к заброшенной церкви. Там они отыскали ее и доставили в Новомичуринск к бабушке.

«Я ей всего не рассказала, чтобы не волновать. А спасателям на пожарной машине — огромное человеческое спасибо. Теперь точно не буду так далеко уезжать от дома», — отметила подросток.