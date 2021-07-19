В Пронском районе спасатели нашли заблудившуюся 16-летнюю жительницу Подмосковья

Подросток заблудилась, когда каталась с друзьями на велосипеде. Она пыталась вернуться к бабушке в Новомичуринск, у которой гостила летом.

В Пронском районе местные спасатели нашли 16-летнюю жительницу Подмосковья. Подробности в понедельник, 19 июля, приводит ИД «Пресса» .

Подросток заблудилась в воскресенье, 18 июля, в районе пронской деревни Булычево. Она с друзьями отправилась на прогулку, но в какой-то момент отстала от них.

«Мы поехали на речку, а потом решили прокатиться по незнакомым местам. От Новомичуринска мы уехали далеко в сторону деревень Роскино и Булычево. Хотели посмотреть заброшенную церковь, попавшуюся нам на пути. Но уже вечерело, и друзья повернули назад, а я чуть отстала и свернула на другую тропинку. Я держала с ними связь по телефону, но они меня так и не нашли. А так как местность для меня чужая, кругом поля и нет никаких домов, я позвонила в службу спасения по номеру «112», — рассказала девушка.

Вернуться домой ей помогли пронские спасатели. Они срочно выехали ей на подмогу и держали с ней связь по телефону. Со слов девушки, они просили ее вновь вернуться к заброшенной церкви. Там они отыскали ее и доставили в Новомичуринск к бабушке.

«Я ей всего не рассказала, чтобы не волновать. А спасателям на пожарной машине — огромное человеческое спасибо. Теперь точно не буду так далеко уезжать от дома», — отметила подросток.